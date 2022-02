Aos 59 anos, Claudia Ohana tira onda de maiô na praia

Atriz Claudia Ohana tira onda de maiô na praia e recebe elogios dos seguidores

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 09h29

Uma piscadinha bem poderosa da atriz Claudia Ohana (59) virou assunto nos últimos dias em suas redes sociais.

Belíssima durante um mergulho no mar do Rio de Janeiro, a artista esbanjou charme na nova foto de praia publicada no Instagram dela.

"Quem não tem Maldivas vai de Ipanema. Boa semana para todos!", brincou a famosa citando um dos destinos internacionais preferido de várias celebridades brasileiras.

Linda, perfeita e mulher poderosa foram alguns dos diversos comentários positivos que a atriz Claudia Ohana ganhou dos seguidores dela que sempre exaltam a beleza da morena na web.

Veja a beleza da atriz Claudia Ohana!