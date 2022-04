Aos 58 anos, Gloria Pires chama atenção ao surgir tomando sol de biquíni: ''Maravilhosa!''

Gloria Pires deixou seus fãs babando ao surgir tomando sol de biquíni em belíssimos cliques

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 17h53

Nesta segunda-feira, 4, Gloria Pires (58) decidiu usar suas redes sociais para esbanjar toda sua beleza, no auge dos seus 58 anos.

A atriz publicou um clique espetacular, onde ela aparece tomando um banho de sol, usando um biquíni tomara que caia preto, combinando com um óculos do mesmo tom. Ela ainda mostrou a beleza de seus cabelos com os fios brancos.

Na legenda, ela escreveu um trecho da letra da canção Luz do Sol, de Caetano Veloso (79): "Céu azul. Que vem até. Onde os pés. Tocam na terra. E a terra inspira. E exala seus azuis…".

O post chamou atenção da web que rapidamente passou a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Perfeita!", falou outro. "Mulherão!", escreveu um terceiro. "Como uma Deusa", elogiou um quarto.

Confira o clique de Gloria Pires esbanjando beleza durante um banho de sol: