Aos 56 anos, Isadora Ribeiro chama atenção de maiô transparente na praia

Atriz Isadora Ribeiro chama atenção de maiô rosa e mostra corpão em dia de praia

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 15h08

Recentemente, a atriz Isadora Ribeiro (56) fez a alegria do público que a acompanha em suas redes sociais ao compartilhar alguns registros tirados na praia.

Em pleno verão carioca, a artista curtiu um dia de sol e de calor pertinho do mar, e ostentou a sua boa forma física ao ser clicada toda sorridente na areia.

Com um maiô cor de rosa cheio de transparências, a famosa que já participou de várias novelas de sucesso na telinha provou que está com tudo em cima aos 56 anos de idade.

"Que nesta semana possamos juntos espantar a poeira, e deixar o que nos inquieta prá trás! Vamos partir confiantes na direção do que desejamos, pensando que todos temos possibilidades bastante altas de sucesso, com senso de limites. Portanto, não permita que a alegria elimine o seu poder de planejar, de focar, de trabalhar, de estar em sintonia com os seus desejos e aspirações. Que possamos criar um novo caminho de felicidade lúcida e cheia de aventuras", escreveu ela na postagem.

Veja a boa forma de Isadora Ribeiro!