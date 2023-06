Aos 56 anos, Claudia Raia exibe corpaço absurdo em foto de biquíni

Mãe de três, Claudia Raia relembra foto só de biquíni e é elogiada pelos fãs: 'Bota o corpão no sol'

A atriz Claudia Raia, de 56 anos, agitou as redes sociais neste domingo, 4, ao relembrar uma foto de biquíni. A musa recuperou uma foto de uma ida à praia e arrancou suspiros dos seus seguidores ao aparecer apenas de biquíni.

Na imagem, a morena surgiu apenas de biquíni estampado enquanto relaxava em uma rede no meio da água do mar. Ela deixou à mostra sua barriga reta e as pernas torneadas ao caprichar na pose.

Na legenda, a artista comentou: “Aproveita o domingo e bota o corpão no sol!”. Então, seus fãs rapidamente elogiaram a beldade. “Linda ao natural”, declarou um seguidor. “Toda maravilhosa”, afirmou outro. “Mulher linda”, escreveu mais um.

Ainda neste final de semana, Claudia Raia explodiu o fofurômetro das redes sociais ao mostrar uma foto dos três filhos juntos. Ela registrou um encontro de Enzo Celulari, Sophia Raia e Luca na casa da família. Na foto, Sophia apareceu segurando o irmão de 3 meses de vida no colo e Enzo surgiu paparicando o caçula da família. “Soso, Nuno e Bililico... Coração de mãe capricorniana fica como?!”, escreveu a atriz na legenda.

Recentemente, a artista deu mais detalhes sobre o nascimento do terceiro filho. Em entrevista no programa Fantástico, da Globo, ela contou que teve crise de pânico na reta final da gravidez. “Depois dos seis meses foi conturbado. Tive pânico, eu não dormia. Eu tive uma taquicardia, uma pata de elefante no peito. Tive que tomar um remédio para dormir. Acho [um medo] da própria situação. Acho que veio tardiamente esse medo”, disse ela.

Então, ela refletiu sobre a diferença de ser mãe novamente depois de tantos anos. “A diferença principal é: não quero estar em outro lugar. Quando eu tinha 36, eu queria estar ali e também em outros lugares. Eu acho que ele é muito parecido com o Jarbas. Ele tem a boca do Enzo e da Sophia, meio minha também. Ele é calmo, olha tudo, observa tudo. Ele abre aquele sorriso, eu beijo ele e fica com os braços abertos, esperando”, declarou.

Por fim, a atriz contou sobre o aprendizado com a chegada de um bebê após os 50 anos. “Me ensinar a ter paciência, a ter calma, a ter serenidade, você olha para ele e ele é a paz em pessoa”, contou.