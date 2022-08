Aos 55 anos, Paula Burlamaqui posa de biquíni e chama atenção pelo corpaço: ''Sereia''

Aos 55 anos, atriz Paula Burlamaqui compartilha foto em que aparece de biquíni em dia de sol no Rio de Janeiro e recebe chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 15/08/2022, às 13h56

A atriz Paula Burlamaqui (55) roubou a cena nas redes sociais no domingo, 14, ao compartilhar uma imagem em que aparece usando biquíni!

A famosa, que está longe das telinhas desde sua participação na segunda temporada da série Verdades Secretas como Aline, em 2021, deixou os internautas babando ao postar o registro com look de praia na cor preta bem cavado, em seu perfil no Instagram.

Curtindo dia de sol em praia no Rio de Janeiro, a artista posou com o biquíni com amarração nas laterais e ostentou o corpaço real aos 55 anos. Ela ainda apareceu usando chapéu para se proteger do sol. "Sol e mar", escreveu Paula Burlamaqui ao legendar a publicação.

"Goxtosa", exaltou a atriz Emanuelle Araujo. "Diva", "Perfeita!", "Lindíssima", "Beleza surreal e sem igual", "Mulherão", "Bela sereia", "A mais gata", elogiaram ainda os admiradores.

Paula Burlamaqui surge de biquíni em dia de sol:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Burlamaqui (@paulaburlamaquioficial)

Paula Burlamaqui curte praia com Amora Mautner

Recentemente, Paula Burlamaqui aproveitou o calor do Rio de Janeiro ao lado da diretora da TV GloboAmora Mautner, de 47 anos. "Sol e amigos, a melhor coisa da vida, Amora Mautner. Sextou!", postou Paula. A dupla recebeu vários elogios dos seguidores: "Beleza surreal", "Belo visual, da paisagem e das modelos", "Deusas", "Lindas", disseram os seguidores.

