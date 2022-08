Aos 55 anos, Claudia Raia exibe corpão definido em vídeo de biquíni

Aos 55 anos, a atriz Claudia Raia surpreende internautas ao posar de biquíni em vídeo bem-humorado

Redação Publicado em 12/08/2022, às 12h42

A atriz Claudia Raia, de 55 anos, surpreendeu os internautas nesta sexta-feira, 12, ao posar de biquíni em um vídeo bem-humorado. Nas redes sociais, Claudia Raia exibiu o corpão definido e recebeu uma chuva de elogios.

Em seu perfil no Instagram, Claudia Raia compartilhou um vídeo bem-humorado. Na legenda do post, Claudia escreveu: "Quando me perguntam se eu ainda me preocupo com a opinião dos outros", em seguida, a artista surgiu dublando um áudio: "Não, eu parei com essas coisas. Eu me aposentei", brinca.

No vídeo, a atriz surgiu "ajeitando" o biquíni tomara que caia laranja, e o corpão definido roubou a cena entre os seguidores na web.

Não demorou para os fãs e amigos de Claudia Raia marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a musa: "Que deusa", escreveu um. "Isso aí! Amei e repostei", disse outro. "Sempre linda!", destacou outro.

Veja o vídeo bem-humorado de Claudia Raia:

Claudia Raia fala sobre etarismo:

A atriz Claudia Raia (55) usou suas redes sociais na quarta-feira, 10, para levantar discussão sobre etarismo, o preconceito baseado na idade das pessoas. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista comentou sobre tingir os cabelos e defendeu o direito de escolha das mulheres sobre sua aparência. A esposa de Jarbas Homem de Mello ainda revelou que pinta seus fios a cada 10 dias.

