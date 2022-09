Aos 55 anos, Claudia Raia esbanja sensualidade durante ensaio fotográfico: ''Deusa!''

No auge de seus 55 anos, Claudia Raia esbanjou sensualidade em fotos arrasadoras feitas durante ensaio

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 19h15

Nesta sexta-feira, 9, Claudia Raia (55) usou suas redes sociais para esbanjar toda a sua beleza, publicando fotos arrasadoras feitas durante um ensaio. No auge de seus 55 anos, a atriz esbanjou sensualidade ao posar em cima de uma cadeira.

Nas imagens, feitas todas em preto e branco, ela aparece de diferentes jeitos, primeiro usando um body tomara que caia, outro com um top super decotado e por último, uma completamente nua, com as pernas abertas, com apenas a cadeira tapando tudo. Em outro registro ela ainda exibe o seu pé de bailarina, fazendo uma ponta sem sapatilha.

Na legenda, ela escreveu: "A legenda fica por vocês".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Deusa!", disse um. "Maravilhosa!", falou outro. "Diva!", escreveu um terceiro.

Confira as fotos de Claudia Raia esbanjando sensualidade aos 55 anos:

Claudia Raia curte noite em Nova York ao lado da filha, Sophia

Recentemente, Claudia Raia curtiu uma noite especial na cidade de Nova York, ao lado de sua filha, Sophia e de algumas amigas, que também estavam acompanhadas de suas filhas. "As criadoras e suas criaturas. Amigas da vida e nossas princesas mais juntinhas do que nunca em NYC, muuuito amor por aqui!", escreveu a atriz na legenda do post em questão.

