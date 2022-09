Aos 55 anos, Claudia Raia esbanja elegância com look fashionista: "Uma deusa"

Atriz Claudia Raia esbanjou beleza e elegância ao posar com um look fashionista nas redes sociais

Redação Publicado em 01/09/2022, às 10h08

A atriz Claudia Raia, de 55 anos usou suas redes sociais na última quarta-feira, 31, para compartilhar fotos esbanjando beleza. A artista surgiu com um look fashionista e elegante, e claro, roubou a cena entre seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Claudia Raia compartilhou duas fotos exibindo uma produção elegante.

A atriz surgiu com uma combinação de cores, com uma calça verde, um top branco que deixou a barriguinha definida à mostra e um kimono, com detalhes em verde também.

Nos comentários, os fãs e amigos de Claudia Raia aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza de milhões da morena: "Uma deusaaa", escreveu um internauta. "Que look perfeito", destacou outro. "Sempre linda", disse o terceiro.

Veja as fotos de Claudia Raia:

Claudia Raia fala sobre etarismo:

A atriz Claudia Raia (55) usou suas redes sociais necentemente, 10, para levantar discussão sobre etarismo, o preconceito baseado na idade das pessoas. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a artista comentou sobre tingir os cabelos e defendeu o direito de escolha das mulheres sobre sua aparência. A esposa de Jarbas Homem de Mello ainda revelou que pinta seus fios a cada 10 dias.

