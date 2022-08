Aos 55 anos, Claudia Raia esbanja beleza ao posar com a filha, Sophia

Aos 55 anos, a atriz Claudia Raia surgiu esbanjando beleza e poder em vídeo com a filha, Sophia Raia

A atriz Claudia Raia (55) aproveitou o domingo, 7, para compartilhar um vídeo belíssima ao lado da filha, Sophia (19). Em suas redes sociais, a dupla apareceu esbanjando poder e estilo.

Ao som de Flashing Lights de Kanye West, mãe e filha posaram dando close e mostrando o look do dia. Sophia apostou em um vestido longo marrom, e completou a produção com acessórios dourados. Enquando Claudia Raia, seguiu na tendência de tons neutros.

Não demorou para os fãs de Claudia Raia marcarem presença nos comentários da publicação, enaltecendo a beleza da dupla: "Belas", escreveu um. "Que perfeitas", destacou outro. "Maravilhosas", disse o terceiro.

Veja o 'close' de Claudia Raia com a filha:

