Aos 53 anos, Luciana Gimenez impressiona ao exibir barriga sarada e bumbum redondinho

A apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu os fãs ao exibir seu corpão sarado nas redes sociais

Luciana Gimenez(53) elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta quinta-feira, 5, ao dividir uma sequência de cliques na praia.

Nas imagens compartilhada no feed do Instagram, a apresentadora esbanja beleza ao surgir fazendo pose com um biquíni preto fio-dental à beira do mar.

"Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar", escreveu ela, citando um trecho da música Do Lado De Cá, do Chimarruts.

A barriga sarada e o bumbum redondinho de Gimenez chamou a atenção dos seguidores, que encheram a postagem de elogios. "Gata demais", disse uma fã. "Mulher, como pode ser tão bela assim?", questionou outra. "Você é a obra da natureza. Bela", afirmou um seguidor. "Corpo sarado", observou mais uma.

Confira as fotos de Luciana Gimenez de biquíni na praia:

Foto rara da adolescência

A mãe da apresentadora Luciana Gimenez surpreendeu os seguidores ao mostrar um registro antigo, da época em que a filha era adolescente. Na imagem postada por Vera Gimenez (74) nas redes sociais, ela aparece abraçada com a apresentadora, que está irreconhecível. A jovem aparece com uma blusa de manga longa, saia e cabelo escuro. "Eu e Lu. Saudades desse tempo", escreveu ela na legenda da publicação.

