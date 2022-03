Aos 52 anos, Jennifer Lopez surpreende ao surgir de roupão e cara lavada

Atriz e cantora Jennifer Lopez surpreende internautas ao mostrar beleza natural em suas redes sociais

09/03/2022

Dona de uma beleza e de uma boa forma física que a fazem ser exaltada por fãs de todas as partes do mundo, a atriz e cantora Jennifer Lopez recentemente surgiu ao natural na internet.

Para falar sobre os benefícios de um novo cosmético que leva o nome dela, a diva internacional de 52 anos de idade gravou um vídeo de roupão e cara lavada no Instagram.

"Quando me emociono com algo, só tenho que compartilhar!", escreveu a famosa que mostrou um pouco dos cuidados dela com a pele do rosto e sua rotina de beleza.

A postagem feita nesta terça-feira, 8, bombou na rede social e garantiu quase que 5 milhões de visualizações até agora. Entre curtidas e muitos elogios, JLo viu a beleza dela ser ressaltada por inúmeros fãs. "A estrela mais bonita do mundo!", observou um deles.

Veja a beleza natural de Jennifer Lopez!