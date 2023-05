Aos 52 anos, Alessandra Negrini faz selfie ousada e causa: 'Me engravida'

Alessandra Negrini faz selfie cheia de atitude e esbanja beleza sensual; veja

A atriz Alessandra Negrini (52) deu um show de beleza ao compartilhar uma nova foto em sua rede social. Nesta terça-feira, 30, a famosa publicou uma selfie fazendo carão e não passou despercebida pelos seus seguidores e admiradores.

No registro, a artista, que estava no ar na novela Travessia, surgiu usando pouca maquiagem, com os traços definidos. Curtindo a noitada, Alessandra Negrini apareceu deslumbrante no momento e arrancou elogios.

"Boa noite", desejou a famosa na legenda do clique cheio de atitude. Nos comentários, ela logo foi coberta de elogios. "Me engravida", brincaram os fãs apaixonados. "Esse seu olhar me paralisa", disseram os internautas.

Ainda nos últimos dias, Alessandra Negrini impressionou ao surgir de cara lavada. Aos 52 anos, a artista choca com sua aparência mega jovial.

Veja a selfie de Alessandra Negrini:

Antonio Benício fala sobre a mãe

"Crescer sendo filho da Alessandra Negrini foi uma experiência muito louca". É assim que Antonio Benício descreve a experiência de ter como mãe uma das maiores atrizes do país. Em entrevista à CARAS Brasil, o jovem artista homenageou a atriz neste Dia das Mães e relembrou momentos e ensinamentos especiais que teve ao longo dos anos.

Para Antonio, o entendimento de que o trabalho de sua mãe era interpretar a vida de outras pessoas demorou um pouco para chegar. "Tive várias mães", brinca. Quando ele compreendeu o ofício que Negrini exercia, sentiu vontade de fazer o mesmo. "Acho que por ela eu teria sido outra coisa, demorei muito para entender, hoje faz mais sentido." Confira a entrevista completa!

Antônio Benício, de 26 anos, é filho de Alessandra Negrini com Murilo Benício. Em 2019, ele fez sua estreia na televisão na novela Amor de Mãe, trama que contracenou com o pai.

