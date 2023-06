Aos 51 anos, Maria Cândida usa top decotadíssimo e corpão impressiona

A apresentadora Maria Cândida apostou em look ousadíssimo para participar de evento em São Luís do Maranhão

Maria Cândida é uma das convidadas do São João da Thay, e chamou a atenção ao escolher um look ousado para participar da feijoada organizada pela influenciadora Thaynara OG, em São Luís do Maranhão.

Para o evento que aconteceu nesta quarta-feira, 7, a apresentadora, de 51 anos, impressionou ao exibir seu corpão sarado ao surgir usando um top jeans decotadíssimo e uma saia rosa. Além disso, ela completou o visual com uma tiara cheia de flores e uma bota de cano alto e salto fino.

Durante os dias que está em São Luis, a apresentadora aproveitou para visitar os Lençóis Maranhenses, e atraiu os olhares ao fazer um ensaio fotográfico usando apenas um biquíni vermelho fio-dental e saída de praia com transparência. Nas imagens, ela mostrou sua barriga reta e um detalhe roubou a cena: A tatuagem! Ela revelou que tem uma tatto com arabescos que vão da região do umbigo até a virilha.

"Mágico esse pôr do sol… Lençóis Maranhenses depois de 20 anos. E que espetáculo!! Não sei se é a proximidade do meu aniversário, dia 22 de junho, ou é a lua cheia ou tô prestando mais atenção a minha intuição… Mas tem algo diferente na minha vida… e se manifesta principalmente quando estou em maior contato com a natureza… Hoje foi lindo e a lua aqui se apresentou exuberante como fogo, amarelona, que queima energias que não precisamos mais…", disse ela.

Confira as fotos do look ousado de Maria Cândida:

Fotos: Leo Franco/AgNews

Maria Cândida rebate uso pejorativo do termo 'velha'

Recentemente, Maria Cândida avisou que ser chamada de 'velha' em termos pejorativos é um problema, mas não quer que a palavra seja abandonada, porque envelhecer faz parte da vida. "Chamadas de velhas, PEJORATIVAMENTE… esse é o problema! Não quero substituir a palavra VELHA, porque queremos que as mulheres entendam o envelhecer. Quem não morre antes, vai ficar velha e ponto. Mas como você vai encarar essa fase? Com verdade, aceitação e hábitos saudáveis ou com mentiras, querendo competir com as novinhas?", questionou.

"Chamar de velha, PEJORATIVAMENTE, é interceptar alguém. É barrar nossa ânsia de pertencimento. E isso se combate honrando nossa ORIGINALIDADE. A gente sabe o quanto demora para assumir a nossa autenticidade. Quero que mulheres não tenham medo dessa fase e entendam, que pelos 40, 45+, apesar de ser o início de muitas desacelerações fisiológicas, temos um mundo ainda pra conhecer, se adequarmos um estilo de vida saudável, junto a estatísticas de vivermos mais. Temos possivelmente mais 40 anos pela frente", avisou.

