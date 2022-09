Aos 51 anos, Maria Cândida impressiona ao postar cliques de biquíni: "Amo meu corpo"

A apresentadora Maria Cândida postou uma sequência de fotos de biquíni e refletiu sobre o corpo

CARAS Digital Publicado em 03/09/2022, às 11h58

Na manhã deste sábado, 3, Maria Cândida impressionou os seguidores ao compartilhar alguns cliques na praia. A apresentadora, que está em Portugal, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronze e surgiu nas redes sociais usando um biquíni vermelho.

Ao mostrar as fotos de frente e de costas, a artista aproveitou para fazer uma reflexão sobre o "corpo perfeito". Ela ressaltou que já teve vergonha do corpo, mas que com o tempo aprendeu a se amar do jeito que é.

"'Im' perfeita - pra quem mesmo? Celulites e afins, Lobas! Amo minha liberdade… Amo meu corpo aos 51, do jeito q sou. Já fui complexada e cheia de esconder tudo. Não quero ser e nem pretendo ser a bacanuda perfeitinha da praia, no verão europeu… Não! Sou a Maria, com celulites desde os 15 anos (e olha que me exercito, minha alimentação é legal, já tentei muito creme, mas faz parte de mim…), com flacidez e bombando de vida, energia, poder… Ah! Já tô na Menopausa, também!".

"Imaginem que tudo isso espanta uma audiência masculina que já paguei pau… hoje, realmente, não me interessa. Quero viver, explodir, inspirar, chacoalhar as celulites pra lá e pra cá e ser feliz todos os minutos. Uma pandemia tem q fazer a gente valorizar o que realmente interessa. Quem tá comigo nessa?", completou.

Confira as fotos de Maria Cândida de biquíni:

