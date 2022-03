Aos 50 anos, Rita Guedes impressiona ao ser flagrada de biquíni na praia

Atriz Rita Guedes impressiona de biquíni em flagra na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro

CARAS Digital Publicado em 08/03/2022, às 09h35

Recentemente, a atriz Rita Guedes (50) não passou nem um pouco despercebida durante um passeio feito por ela em uma das famosas praias do Rio de Janeiro.

Na região da Barra da Tijuca, na zona Oeste da cidade maravilhosa, a artista foi clicada de biquíni fininho enquanto curtia o sol e o calor do verão carioca.

Ao lado do amigo, o também ator Roberto Birindelli (59), a famosa se refrescou no mar e impressionou ao mostrar as curvas e a boa forma no auge dos seus 50 anos de idade.

Já na telinha, Rita Guedes brilhou em diversas novelas de sucesso. Os seus últimos trabalhos foram nas séries Arcanjo Renegado, do Globoplay, e Tô de Graça, exibida pelo Multishow.

Confira as curvas de Rita Guedes na praia!

(Fotos: Agnews)