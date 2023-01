Aos 49 anos, Rachel Sheherazade impressiona ao exibir corpão em clique de biquíni: "Gata"

A jornalista Rachel Sheherazade ganhou elogios dos seguidores ao compartilhar um clique raro de biquíni nas redes sociais

Neste domingo, 15, Rachel Sheherazade (49) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar um clique raro de biquíni.

Em seu perfil oficial no Instagram, a jornalista mostrou que aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e impressionou ao mostrar suas curvas perfeitas ao apostar em um biquíni listrado.

"Preciso de uma cor urgente", confessou Sheherazade, que surgiu na imagem fazendo pose à beira da piscina.

A beleza e boa forma da jornalista chamou a atenção dos internautas, que encheram a postagem de elogios. "Menina, arrasou", disse uma seguidora. "Está belíssima. Que mulher perfeita", escreveu outra. "Muito gata", afirmou uma fã. "Botou muitas novinhas no chinelo", afirmou outro. "Que perfeição", falou uma admiradora.



Confira o clique de Rachel Sheherazade de biquíni:

Foto na academia

A jornalista Rachel Sheherazade usou as redes sociais para dividir com os seguidores uma foto em que aparece na academia. No clique, a apresentadora aparece sentada no chão, enquanto faz um alongamento. Na legenda da publicação, Sheherazade confessou aos fãs que estava tentando focar na vida fitness: "Tentando ser fitness", afirmou a artista, que recebeu o apoio dos seguidores.

