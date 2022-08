Aos 49 anos, Letícia Spiller faz charme na piscina de maiô vermelho: ''Maravilhosa''

Atriz Letícia Spiller mostra boa forma com maiô vermelho super decotado na piscina e recebe declarações

A atriz Letícia Spiller (49) encantou os seus seguidores com um registro poderoso na piscina. A artista provou que está com tudo ao mostrar, na tarde da última quarta-feira, 03, como curtiu o dia com altas temperaturas e uma folga merecida.

De maiô vermelho, artista apareceu entrando na piscina e inovando em uma pose, apelidada nos comentários de sereia, e fez charme ao se refrescar renovando o bronzeado.

Ainda na postagem, a artista registrou os bons momentos de descanso e celebrou na legenda: "Apenas relaxando", celebrou ela.

Nos comentários, é claro, os fãs deixaram uma série de elogios e declarações: "Maravilhosa", disparou uma. "Uma sereia", continuou outra. "Não cansa de ser linda?", destacou um terceiro.

Ainda na última semana, Leticia Spiller aproveitou um dia de beleza na companhia da filha, Stella (11), e impressionou os internautas ao mostrar o resultado do novo visual.

