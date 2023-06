Aos 49 anos, Leticia Spiller dá show de beleza natural na cachoeira: 'Espetáculo'

De biquíni, Leticia Spiller dá show de beleza ao se exibir em banho na cachoeira

A atriz Leticia Spiller deu um show de beleza nesta segunda-feira, 05, ao compartilhar fotos em meio à natureza. Nos registros, a famosa apareceu curtindo uma cachoeira e roubou a cena ao surgir deslumbrante no local.

Fazendo poses ao se molhar nas águas ou ao meditar nas pedras, a artista chamou a atenção ao aparecer de biquíni no lugar. Aos 49 anos, ela exibiu seu corpaço escultural com delicadeza e impressionou os seguidores.

"Meio-ambiente. Envolve- gente. Pequeno haiku para celebrar o que nos dá a vida e não esquecer; cuidar para não perecer. Boa semana. Algumas fotos envolvidas que amo", escreveu Leticia Spiller para relembrar o Dia do Meio Ambiente.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram a musa de elogios. "Um espetáculo", admiraram os fãs. "Você é luz", enalteceram outros. "Belíssima", elogiaram terceiros.

Ainda recentemente, Leticia Spiller parou tudo ao posar de maiô vermelho. Nas Maldivas, ela roubou a cena ao sair das águas cristalinas vestindo a peça nada discreta.

'Vejo meus 50 anos como um presente', diz Leticia Spiller sobre pressão estética

Com um extenso currículo de produções, a atriz Leticia Spiller está vivendo a melhor fase para chegar aos 50 anos. Com projetos para serem lançados em 2023, a artista aproveita sua conexão com a natureza, com os filhos e foca seu bem-estar, sem se preocupar com a pressão sob seu corpo e aparência. "Vejo os meus 50 anos como um grande presente, uma caminhada de escolhas felizes."

Em conversa exclusiva com a CARAS Brasil, Leticia Spiller afirma que não deixa a pressão da sociedade etarista a atingir . A artista afirma que enxerga as cobranças quanto ao corpo, rugas e até mesmo fios brancos no cabelo, mas que está aproveitando os frutos e privilégios que seu trabalho a deu, e está feliz por completar os 50 anos ao lado dos filhos Pedro Novaes (26) e Stella Loureiro (12).

Recentemente, em entrevista ao programa Conversa com Bial, na Globo, a atriz também refletiu sobre a chegada do marco na idade e os planos que essa nova fase trazem. Ela conta que teve questionamentos em todas as fases de sua vida, e que não consegue encarar a arte e sua profissão como coisas "banais". "Vejo que ainda tem muito por fazer, ainda quero fazer muito", completou a artista durante a entrevista.

Bastante reservada quanto à vida pessoal, a atriz conta que tem muito orgulho da carreira que seu filho, Pedro, fruto do relacionamento com Marcello Novaes (60), seguiu. Spiller afirma que, apesar de ter sido criado livre para escolher qual carreira gostaria de seguir, seu filho se jogou no mundo das artes, tendo atuado em novelas como Malhação, e também no comando da banda Fuse, seguindo a música como seu grande amor. Leia mais aqui.