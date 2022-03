Aos 49 anos, Flávia Monteiro faz topless e impressiona ao exibir boa forma em clipe

Atriz Flávia Monteiro esbanja sensualidade e beleza em clipe do cantor Daniel Del Sarto

CARAS Digital Publicado em 10/03/2022, às 15h02

A atriz Flávia Monteiro (49) recentemente virou notícia e impressionou muita gente ao esbanjar beleza e boa forma física no clipe de Daniel Del Sarto (47).

Estrela do vídeo Quero Você, lançado recentemente pelo músico no Youtube, a eterna Carolina da novela Chiquititas (1997) arrasou ao comprovar que está com tudo super em cima.

Na gravação que é uma parceria de Daniel com o compositor Brunno, a famosa interpreta a ex-namorada do personagem principal, uma mulher poderosa e cheia de sex appeal.

"Participar deste delicioso e divertido clipe com meu amigo, que considero como um irmão, me deu a liberdade e a oportunidade de colocar o meu feminino pra fora, podendo brincar com ele e me divertindo com o seu jogo de poder, sedução e manipulação que não tem fim quando o assunto é um crush!", comentou Flávia.

"É o máximo ter a Flávia Monteiro como estrela desse clipe - que é o segundo clipe das Aventuras do Carioca Latino, que é esse personagem que fala portunhol, que ama o reggaeton e que é carioca. Ele é um personagem divertido pra caramba, que tira sarro da própria cara e um pouco desastrado", falou Daniel.

Veja as curvas da atriz Flávia Monteiro!

(Foto: Divulgação)

Veja o clipe de Daniel Del Sarto!