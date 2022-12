Aos 49 anos, Danielle Winits escandaliza ao exibir corpaço em biquíni fininho: ''Perfeita''

Atriz Danielle Winits fez fotos de biquíni na varanda de sua mansão e se destacou com corpaço escultural

A atriz Danielle Winits (49) deu um show de beleza e boa forma em novas fotos em sua rede social. Neste domingo, 11, a famosa mostrou como curtiu o dia de sol em sua mansão no Rio de Janeiro e chamou a atenção.

Isso porque, a loira apareceu ostentando seu corpaço escultural ao fazer várias poses ousadas na varanda com uma vista deslumbrante da cidade.

Vestindo um biquíni fininho e trançado, Danielle Winits impressionou com suas curvas bem torneadas. "Domingando pós praia que tenho só mais uns dias de férias pra cariocar nesse nível", contou ela sobre sua folga.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Perfeita", escreveram os fãs. "Meu deus! Que corpo é esse?", exclamaram os seguidores.

Ainda nos últimos dias, Danielle Winits arrancou mais suspiros ao fazer outros cliques de biquíni em clima da Copa.

Filho de Danielle Winits e Cássio Reis chama atenção pela altura

Na última sexta-feira, 18, Danielle Winits foi flagrada passeando com o filho mais velho, Noah, fruto de seu relacionamento com o ator Cássio Reis (45), com que ficou de 2005 a 2010.

A atriz e o herdeiro andaram juntos pelas ruas da zona sul do Rio de Janeiro, e o tamanho do menino, que está com 14 anos e maior do que a mãe, surpreendeu.

Além de Noah, Danielle também é mãe de Guy, de 11 anos, do relacionamento da artista com o ator Jonatas Faro (35), com quem namorou entre 2010 e 2011. Atualmente, ela é casada com André Gonçalves (47).

