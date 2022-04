Aos 48 anos, Letícia Spiller impressiona só de body na cama: ''Deusa"

Atriz Letícia Spiller impressiona na web só de body em nova sequência de fotos arrasadoras

CARAS Digital Publicado em 02/04/2022, às 14h41 - Atualizado às 14h41

Deusa, loira belíssima e mulher maravilhosa foram somente alguns dos inúmeros elogios que a atriz Letícia Spiller (48) recentemente ganhou nas redes sociais.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista compartilhou uma nova sequência de fotos na qual surgiu cheia de charme e toda poderosa com um body preto na cama.

"Me preparando para o fim de semana com esse lookinho basico pra minha aula de ballet!", escreveu a famosa que caprichou no olhar na hora de ser clicada.

Admiradores anônimos e amigos famosos reagiram na postagem e fizeram questão de exaltar os muitos atributos de Letícia Spiller nas imagens. "Linda!", escreveu a também atriz Cris Vianna (44).

Veja a beleza da atriz Letícia Spiller!