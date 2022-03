Aos 48 anos, Letícia Spiller coloca fio dental e exibe bumbum em forma na cachoeira

Atriz Letícia Spiller coloca biquíni fio dental e mostra boa forma durante recente viagem ao interior

CARAS Digital Publicado em 11/03/2022, às 09h30

Belíssima como de costume, a atriz Letícia Spiller (48) recentemente deixou muitos fãs de queixo caído em suas redes sociais.

Ao fazer uma viagem no meio da natureza, a artista surgiu de biquíni fio dental no Instagram e foi bastante elogiada pelo público que a acompanha no perfil dela.

"Bundinha!", brincou a loira que ostentou os seus atributos e foi exaltada pelos seguidores. "Que mulher mais linda e maravilhosa!", opinou um deles na postagem.

"Santuário, paraíso!", escreveu Letícia Spiller em outra publicação, mostrando que renovou as energias e se restaurou durante o recente passeio dela ao ar livre.

Veja as curvas de Letícia Spiller!