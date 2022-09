Aos 48 anos, Gaby Spanic arrasa ao usar biquíni branco na praia

Estrela da novela A Usurpadora, Gaby Spanic exibe a barriga sarada ao surgir de biquíni na praia

CARAS Digital Publicado em 12/09/2022, às 19h58

A atriz Gaby Spanic (48), que é conhecida por seu trabalho como Paola Bracho e Paulina na novela A Usurpadora, esteve no Brasil no último final de semana e aproveitou o dia ensolarado para curtir uma praia no Rio de Janeiro. A musa apareceu de biquíni branco e saia com transparência ao renovar o bronzeado ao ar livre.

Nas fotos, a artista deixou à mostra sua barriguinha sarada e as curvas impecáveis ao posar no hotel e também na praia. “Se de uma coisa eu tenho certeza... ai por favor!”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Que bonita”, disse um seguidor. “Belíssima”, afirmou outro. “Perfeita”, escreveu mais um.

Veja as fotos de Gaby Spanic na praia: