Aos 48 anos, Flávia Alessandra surge nua em foto no espelho e impressiona a web

Em foto na frente do espelho, Flávia Alessandra esquenta o clima ao aparecer nua

CARAS Digital Publicado em 25/06/2022, às 14h19

Alerta de beleza! Flávia Alessandra (48) não passou despercebida pelas redes sociais neste sábado, 25. E, com muita razão!

A atriz usou seu Instagram para publicar um registro super ousado e ainda mais bonito, que impressionou os fãs.

Na imagem, ela apareceu na frente do espelho completamente sem roupas, apenas cobrindo seus seios com os braços e enrolada em uma toalha.

A maravilhosa marcou seu marido, Otaviano Costa (49), na foto e escreveu um poema de Desgarrada Delkarlton como legenda.

“Pra você eu tiro a roupa. Te mostro os meus defeitos, te conto os meus segredos e revelo, pouco a pouco, o meu corpo. Pra você, me dou inteira como amante e mulher verdadeira. Pra você, deixo transparecer o meu ser, abro a porta da minha alma. Decifra as minhas histórias e com toda calma, me entrego pra você”, disse.

Em poucos minutos, a postagem estava lotada dos mais diversos elogios para a loira. “Poderosa”, “um monumento”, “perfeição divina”, “linda”, “exuberante”, “perdi o rumo de tudo”, “belíssima”, “caramba!”, “que absurdo”, “que mulher maravilhosa” e “espetacular”, disseram alguns seguidores.

Confira o registro no qual Flávia Alessandra apareceu nua na frente do espelho: