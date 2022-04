Aos 48 anos, Eliana treina e surpreende com corpo trincado na academia

Apresentadora Eliana treina pesado e impressiona com seu shape em forma na academia

CARAS Digital Publicado em 26/04/2022, às 10h11

Adepta das atividades físicas há muitos anos, a apresentadora Eliana (48) é uma daquelas famosas que ficam ainda mais belas com o passar do tempo.

Aos 48 anos de idade, a estrela do SBT recentemente surpreendeu os seguidores dela ao mostrar um pouco do seu treino nos Stories do Instagram.

Na academia, a loira apareceu fazendo um prancha, exercício conhecido por aumentar a força da coluna e também definir o abdômen, e exibindo o corpão em dia.

Com um look justinho de ginástica, Eliana provou que está com um shape de primera! Os fãs, como sempre, elogiaram a apresentadora dominical.

Veja a boa forma de Eliana!