Aos 48 anos, Eliana impressiona ao exibir abdômen trincado após treino

Apresentadora Eliana impressiona ao exibir abdômen trincado em dia de academia

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 09h33

Focadíssima em cuidar da saúde e do corpo, a apresentadora Eliana (48) está sempre se exercitando por aí.

Aos 48 anos de idade, a artista do SBT recentemente provou que todo o esforço dela vale a pena ao ostentar o físico em forma nas redes sociais.

Nos Stories do Instagram, a loira fez uma selfie poderosa com um look de ginástica e exibiu o abdômen trincado para os seus admiradores virtuais.

Adepta da corrida, da musculação e da dança, Eliana está sempre mostrando a rotina dela na internet, motivando os fãs a se cuidarem também.

Veja o corpão da apresentadora Eliana!