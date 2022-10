Aos 48 anos, Angélica esbanja beleza ao posar com vestido elegante estampado: "Lindíssima"

Aos 48 anos, a apresentadora Angélica exibiu todo seu estilo ao posar com uma produção elegante

Redação Publicado em 11/10/2022, às 13h57

Aos 48 anos, a apresentadora Angélica exibiu sua beleza de milhões na web mais uma vez! A loira compartilhou uma sequência de fotos mostrando a produção para o dia.

Para mais um dia de gravações, a esposa de Luciano Huck chamou atenção de seus seguidores na sua rede social ao surgir arrasadora com um look elegante. Ela apostou em um vestido colado com estampa, e, claro, surpreendeu com a beleza.

Com o cabelo loiro preso, Angélica deixou em evidência seu rosto definido, e apostou em uma maquiagem leve e birlhante.

Não demorou para os seguidores de Angélica marcarem presença nos comentários do post enaltecendo a beleza da loira: "Cada dia mais linda!", disse um internauta. "Lindíssima", escreveu outro. "Gataaa", ressaltou o terceiro.

Veja o look usado por Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica choca ao mostrar detalhes da festa luxuosa de 10 anos da filha

Nas últimas semanas, a filha caçula de Angélica e Luciano Huck, Eva Huck, ganhou uma grande festa para comemorar os seus 10 anos. Com um evento temático todo decorado especialmente como a garota pediu, a família e amigos celebraram o momento com muita alegria.

Em sua rede social, a apresentadora compartilhou fotos do momento e impressionou com os detalhes luxuosos do evento.

