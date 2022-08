Aos 48 anos, Angélica esbanja beleza ao posar com vestido azul: "Uma deusa"

Apresentadora Angélica surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 30, com fotos belíssimas nas redes

Redação Publicado em 30/08/2022, às 13h02

Angélica (48) aproveitou a terça-feira, 30, para impressionar seus seguidores com a beleza. A apresentadora surgiu belíssima em fotos na web e surpreendeu os internautas.

Através de seu perfil no Instagram, Angélica exibiu uma série de fotos mostrando uma produção belíssima para o dia. A apresentadora apostou em um vestido longo azul, e encantou os internautas da rede social.

Nas fotos, a esposa de Luciano Huck surgiu sorridente e exibiu uma beleza deslumbrante: "Sorrindo à toa", escreveu Angélica na legenda do post.

Nos comentários, os fãs e amigos de Angélica, aproveitaram o espaço para enaltecer a beleza da apresentadora, como foi o caso de Grazi Massafera (40) que escreveu: "Vixeeee que sol mais lindo', disse, seguida por Carolina Dieckmann (43) que destacou: "Uma deusaaa"

Veja o post de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Luciano Huck relembra o início do namoro com Angélica

Há pouco tempo, Luciano Huck falou sobre o início do namoro com Angélica após gravarem juntos o filme Um Show de Verão, de 2004. Ele contou sobre a aproximação do casal.

“Eu estou casado com a Angélica há 18 anos. A gente se conheceu quando fiz o primeiro programa na Globo, foi com a Angélica. Mas quando a gente se aproximou de verdade, foi quando a gente fez um filme. O filme não foi ninguém ao cinema, mas os bastidores foram uma maravilha. A história de amor que começou nos bastidores foi irretocável”, disse ele na atração.

No palco, Huck recebeu a banda Jota Quest e contou que o grupo tocou em seu casamento e uma das músicas deles embala o romance do casal. “A música que embala minha relação com a Angélica, embalou nosso casamento e, sempre que toca, a gente olha para a cara do outro e pensa em coisas boas. Ela se chama: 'Encontrar alguém'”, contou.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!