Aos 47 anos, Flávia Alessandra usa vestido sensual e dispara: ''Idade é apenas um número''

Flávia Alessandra conquista os internautas ao aparecer usando vestido todo aberto em sequência de fotos

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 16h37

Só para não perder o costume, Flávia Alessandra (47) não passou despercebida pelas redes sociais nesta segunda-feira, 18.

E, com razão!

Sempre muito sensual e sem medo de esbanjar suas curvas, a apresentadora usou o Instagram para publicar uma sequência de cliques lindos.

Nas imagens, ela apareceu usando um vestido bem justinho e todo aberto, deixando sua pele à mostra em diversos lugares diferentes.

Como legenda do post, a mãe de Giulia (22) e Olívia (11) deu um conselho aos internautas: “Idade é apenas um número, em todas elas, podemos ser livres e mostrar nossa beleza e sensualidade, os quarenta estão me fazendo tão bem quanto todos os anos anteriores e os que virão serão perfeitos também. Você também é linda e livre, se solta, mulher!”, afirmou.

“Gata demais”, “maravilhosa”, “que mulher linda”, “que sorriso!”, “cada post seu eu me apaixono mais”, “todas as fotos estão perfeitas” e “poderosa” foram alguns dos comentários deixados no post da loira.

Veja os cliques de Flávia Alessandra usando um vestido sensual: