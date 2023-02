Aos 46 anos, Poliana Rocha exibe barriguinha em look com cropped: ''Maravilhosa''

Esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, deu show de beleza ao ostentar abdômen reto em look estiloso

A esposa do cantor Leonardo (59), Poliana Rocha (46), deu um show de beleza e estilo em novas fotos em sua rede social. Nesta quinta-feira, 02, a loira publicou cliques toda arrumada e chamou a atenção com o look do dia.

Nos registros, a jornalista posou sorridente e roubou a cena com seu corpaço. Com a barriga de fora, a influenciadora ostentou seu abdômen reto.

"Pronta para o trabalho de hoje! Que o SENHOR me abençoe e abençoe todos vocês que me seguem com carinho", desejou Poliana Rocha ao aparecer vestindo um conjuntinho combinado com um cropped preto.

Nos comentários da publicação, os internautas logo encheram a famosa de muitos elogios. "Lindas fotos", admiraram os fãs. "Maravilhosa", enalteceram outros.

Veja as fotos de Poliana Rocha:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Poliana Rocha (@poliana)

Poliana Rocha é chamada de 'perua sem noção' e rebate crítica

A esposa do cantor Leonardo, Poliana Rocha, rebateu críticas que recebeu em sua rede social. Ela abriu uma caixinha de perguntas e acabou recebendo um conteúdo crítico sobre sua vida pessoal.

Ao ser questionada sobre como lida com os comentários negativos sobre o filho, o cantor Zé Felipe, a influenciadora se mostrou chateada, mas não saiu por baixo ao declarar que o herdeiro é superior a tudo isso.

"Vocês já viram alguém jogar pedra em cachorro morto? Não jogam! Zé está no momento dele e infelizmente alguns frustrados na vida não aceitam o sucesso do próximo e inventam coisas absurdas! Eu particularmente, como mãe fico triste... Pois acho tão bom ver a felicidade dos outros, mas muitos não! Essas críticas irão fortalecê-lo e deus honrará cada dias mais, ele merece!", disse ela.

Além de responder sobre o filho, Poliana Rocha acabou rebatendo uma pessoa que a chamou de "sem noção" e "perua" nas perguntas dos stories.

Sem fazer rodeios, a esposa do cantor Leonardo disparou ao receber o xingamento: "Para de me seguir! Super fácil!".