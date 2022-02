Aos 45 anos, Simony surge de biquíni verde e físico sarado chama atenção

Cantora Simony surge de biquíni verde e corpo sarado se destaca nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 09h25

Famosa desde garotinha, a cantora Simony (45) recentemente virou assunto nas redes sociais ao postar uma foto bem à vontade.

Tomando sol com um biquíni verde cavado, a eterna vocalista do grupo infantil Balão Mágico ostentou as curvas dela em seu perfil no Instagram.

"E o sol deu o ar da graça por aqui!", escreveu a artista que, aos 45 anos de idade, segue belíssima e com tudo super em cima.

"Você está caa dia mais linda e mais poderosa!", escreveu um internauta ao ver a postagem da cantora Simony de biquíni. "Lindíssima!", reforçou outra pessoa na web.

Confira a foto de Simony de biquíni!