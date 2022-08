Aos 45 anos, Cris Vianna deixa a camisa aberta e exibe corpo sequinho: ''Espetáculo''

Em dia de sol, atriz Cris Vianna deixa ombros nus ao abrir a camisa e ostenta corpo e curvas esculturais

CARAS Digital Publicado em 19/08/2022, às 10h00

A atriz Cris Vianna (45) deixou os seguidores babando nas redes sociais nesta sexta-feira, 19, ao compartilhar um registro de parar o trânsito. Dona de uma beleza única, a artista celebrou a manhã de sol e resolveu começar o final de semana em grande estilo.

A artista, que estava de biquíni, apareceu vestindo uma camisa florida na altura da cintura. Deixando os ombros nus e com um óculos de sol retrô, ela afastou a frente fria com a beleza de suas curvas ao empinar o bumbum no registro paradisíaco.

"Sextou... Bom dia", disse ela ao compartilhar o registro no Instagram.

Nos comentários, os seguidores da beldade brasileira exaltaram a beleza e as suas curvas: "Você é maravilhosa!", comentou um. "Uma das mulheres mais lindas do Brasil", afirmou outro. "Que espetáculo de mulher", declarou outro.

Cris Vianna mostrar seu par de pernas perfeitas; atriz encantou os fãs nas redes sociais:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Cris Vianna (@crisvianna)

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!