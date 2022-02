Aos 44 anos, Pitty aposta em look transparente e corpão surpreende!

Cantora Pitty aposta em look transparente e boa forma vira assunto na internet

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 09h57

A roqueira Pitty (44) recentemente se destacou ao mostrar a boa forma física no feed do seu Instagram oficial.

Na rede social, a cantora e integrante do programa Saia Justa, exibido pelo GNT, fez uma selfie na frente de um espelho e surgiu com um look transparente.

A imagem foi feita logo depois de um show da famosa que rolou em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. "Backstage. Foi lindo, obrigado Poa", escreveu ela na postagem.

"Está poderosa e maravilhosa demais. Olha esse look e esse corpo!", se empolgou um fã de Pitty que colocou todo mundo para cantar os seus grandes hits do rock.

Veja o look da Pitty!