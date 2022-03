Aos 44 anos, Danni Suzuki coloca biquíni e impressiona com corpo escultural

Atriz Danni Suzuki aparece de biquíni em dia de praia e impressiona seus seguidores no Instagram

Sucesso na frente e também por trás das câmeras, a atriz e diretora Danni Suzuki (44) recentemente arrasou em suas redes sociais.

A artista que integrou o elenco de várias produções da Globo surgiu de biquíni em uma foto poderosa de praia e arrancou muitos suspiros no feed do Instagram dela.

"Nada é permanente. Mudamos todos os dias, até mesmo quem tem pensamentos enrijecidos, o corpo continua a mudar naturalmente. Mesmo nossos problemas, não são permanentes", publicou.

"Lidar todos os dias com as mudanças é inevitável, o mundo está em movimento todo tempo ... então é preciso que seja leve. Aceite e entre no fluxo desse movimento", escreveu a famosa na postagem.

No ar no Globoplay com a série policial Arcanjo Renegado, Danni Suzuki impressionou com as suas curvas e foi bastante elogiada pelos seguidores dela na web.

