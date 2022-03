Aos 44 anos, Cris Vianna surge fio dental dentro do mar e internautas reagem!

Atriz Cris Vianna é clicada de biquíni fio dental na praia e conquista elogios dos internautas

Há alguns dias, a atriz Cris Vianna (44) deu muito o que falar em suas redes sociais ao compartilhar um registro ousado e para lá de poderoso na praia.

Clicada de costas enquanto se refrescava dentro do mar, a artista da TV Globo esbanjou boa forma com um biquíni azul bem cavado, que ressaltava os atributos físicos dela.

Os fãs ficaram de queixo caído ao verem as curvas esculturais da famosa que esteve no ano passado na primeira temporada do reality show musical The Masked Singer Brasil. Talentosa, ela brilhou na competição como a personagem Arara.

"Como consegue ser tão bela e tão perfeita desse jeito?", questionou um dos muitos fãs da atriz Cris Vianna ao vê-la toda poderosa de fio dental na praia. Que sucesso, né?!

Veja o corpão da atriz Cris Vianna!