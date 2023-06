Aos 44 anos, Carolina Dieckmann exibe a barriga reta em dia na praia

Carolina Dieckmann coloca biquíni estampado fininho para renovar o bronzeado em folga das gravações da novela Vai na Fé

A atriz Carolina Dieckmann, de 44 anos, aproveitou o domingo de sol no Rio de Janeiro neste final de semana para renovar o bronzeado ao ar livre. A estrela foi para uma praia em São Conrado e caprichou nas selfies com look mínimo.

Nas fotos, a loira surgiu apenas de biquíni estampado e fininho, e ainda deixou à mostra sua barriga reta e as curvas impecáveis. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “A cada dia mais bonita”, disse um seguidor. “Você é gata demais”, comentou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Há pouco tempo, Dieckmann contou o que faz para se manter linda e jovem. "Acho que é ter uma vida saudável. E vida saudável não é só comer saudável ou fazer exercícios regularmente. É cuidar da cabeça, do coração, dos sentimentos, das sinergias. Tudo isso", disse ela, que contou que não fica preocupada com a balança. "Minha altura é 1,65m, mas eu falo 1,60m, porque não precisa, né? Agora, o meu peso... eu não lembro nem quando foi a última vez que eu subi em uma balança. Ainda bem, né?", declarou.

Carolina Dieckmann fala sobre o final de Vai na Fé

A atriz Carolina Dieckmann comentou sobre a proximidade do fim da novela Vai na Fé, da Globo, e revelou o que espera para o final de sua personagem Lumiar. Ela contou que não sabe o que pode acontecer com a advogada na história, mas espera que ela tenha um final feliz.

"A Lumiar já me surpreendeu tanto. Tudo o que eu imaginei quando compus a Lumiar já não aconteceu. Então, eu realmente não ouso imaginar nada. Não imaginei que ela fosse sofrer tanto", disse ela ao site Gshow.

E completou: "Independentemente de como, com quem, onde, gostaria que ela ficasse feliz, encontrasse um caminho, que no final da novela a gente visse essa mulher refeita. Quero que ela fique feliz. Acho que ela merece, que ela é uma mulher legal. Mas não tenho nem palpite".