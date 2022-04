Aos 41 anos, Nadja Haddad surpreende com corpo escultural nas Maldivas

Apresentadora Nadja Haddad, do SBT, surpreende com boa forma em vídeo feito durante viagem para Maldivas

CARAS Digital Publicado em 18/04/2022, às 09h10

Aos 41 anos de idade, a apresentadora Nadja Haddad recentemente empolgou os fãs que a seguem em suas redes sociais.

No Instagram, a âncora do programa culinárioBake Off Brasil, sucesso na grade do SBT, voltou no tempo e relembrou de um vídeo feito diretamente nas Maldivas.

De biquíni durante a badalada viagem internacional, a famosa exibiu a boa forma e sua beleza surpreendeu o público na internet. "Saudades, Maldivas!", escreveu a artista.

Nadja Haddad foi chamada pelos seguidores de diva e mulher belíssima, dentre outros elogios. "A apresentadora mais bonita do Brasil!", opinou um fã da estrela do Bake Off.

Confira a beleza da apresentadora Nadja Haddad!