Aos 40 anos, Kelly Key choca ao exibir corpo de menina: "Só pode ser filtro"

A cantora Kelly Key causou alvoroço na web ao mostrar silhueta sequinha e a barriga chapada; veja!

Uau! A cantora Kelly Key surpreendeu os seus fãs nas últimas semanas ao mostrar o corpo esbelto após uma mudança radical em sua dieta alimentar e na rotina de treinos. Isso porque a musa fitness publicou uma foto em suas redes sociais e surpreendeu ao exibir seu novo shape.

Vestida com um look de academia, composto por um top e uma calça coladinha, ela deixou a barriga toda à mostra e impressionou com as curvas torneadas. Após três gestações, ela pega pesado diariamente na malhação e inspira milhões de mulheres que estão no mesmo foco.

Dona de um corpo definido, Kelly abriu o jogo e revelou como mantém a boa forma. "Não deixe a preguiça vencer, comece a semana com tudo e não perca o foco. Cada treino é um passo em direção ao seu sucesso, então não desista agora! Me conta, o que vc treinou ou vai treinar hoje?", legendou a postagem interagindo com os fãs.

Nos comentários, os fãs dispararam elogios."Só pode ser filtro", disse uma. "As pernas mais bonitas do Brasil", afirmou outro. "Está dormindo no gelo só pode, conservando a beleza", brincou um terceira. "Essa descobriu a fórmula da longa juventude", concordou um fã. "Um corpo é um corpo", babou mais uma. "Que barriga é essa? Tá uma máquina", disparou um seguidor. "Maravilhosa com 40 e corpo de 18. Tá linda", acrescentou uma.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE KELLY KEY:

Kelly Key reclama do marido e faz desabafo: ''Não me escuta mais''

Kelly Key resolveu reclamar do marido, o empresário Mico Freitas, de uma forma bem diferente e cheia de humor. Recentemente, a famosa compartilhou um vídeo com fotos do amado ainda criança e fez piada com a situação com ele.

"Assista até o final e depois comenta aqui rs", avisou a musa fitness ao publicar o compilado de lembranças do esposo. No vídeo, além de mostrar os registros fofos de Mico, Kelly Key foi falando que ele não a escuta mais, a chama de chata e outros problemas comuns entre os casais. Por fim, a artista brincou que não tem com devolver para a sogra o esposo.