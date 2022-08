Anne Lottermann surge só de biquíni em dia na piscina

Anne Lottermann exibe beleza impecável ao posar apenas de biquíni em dia de sol

CARAS Digital Publicado em 14/08/2022, às 12h16

A apresentadora Anne Lottermann (38), que é co-apresentadora do programa Faustão na Band, agitou as redes sociais ao mostrar uma foto rara de biquíni. Discreta em suas redes sociais, ela colocou o corpão sarado para jogo ao curtir um dia de sol.

Na foto, Anne apareceu deitada ao lado de uma piscina enquanto renovava o bronzeado. Na foto, ela deixou à mostra sua barriguinha sarada e as pernas torneadas. “Céu e sol! E muito protetor solar”, disse na legenda.

Nos comentários, a estrela recebeu vários elogios dos fãs. “Lindíssima”, declarou um seguidor. “Que perfeição”, escreveu outro. “Simplesmente maravilhosa”, comentou mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝙰𝙽𝙽𝙴 𝙻𝙾𝚃𝚃𝙴𝚁𝙼𝙰𝙽𝙽 (@annelottermann)

Anne Lottermann relembra a decisão de sair da Globo

Recentemente, Anne Lottermann relembrou o convite de Faustão para que ela saísse da Globo e aceitasse o desafio de ser co-apresentadora do novo programa dele na Band.

“Ele me chamou para ir em uma pizza na casa dele, nem tinha roupa para ir na casa do Faustão. Na segunda ida para a pizza, ele falou comigo: 'Gaúcha, queria que você viesse trabalhar comigo'. Respondi: 'Fausto, obrigada, mas estou bem lá'. E realmente não tinha nem o que reclamar, nunca tinha parado para pensar nisso”, disse ela.

E completou: “No primeiro momento, nem cogitei essa possibilidade, mas a partir do momento que falei 'por que não?'. Por que não sair da Globo, trabalhar com o Fausto, agarrar as oportunidades? Se tem uma coisa que sempre fiz foi agarrar as oportunidades. Se não agarrasse, não me reconheceria e iria me arrepender”.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!