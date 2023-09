Anna Livya Padilha impressiona ao exibir barriga pós-parto: “Nem parece”

Conhecida como Menina Fantasma do SBT, Anna Livya Padilha chamou atenção ao exibir abdômen sarado três meses após dar à luz primeiro filho

A atriz e influenciadora digital Anna Livya Padilha, conhecida como a "Menina Fantasma" das pegadinhas do SBT, chamou atenção ao mostrar que já recuperou seu físico três meses após a chegada de seu primeiro filho, Zulu. O pequeno, que nasceu no dia 29 de maio, é fruto do relacionamento com o empresário Bruno Gomes.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Anna Livya compartilhou um clique em que aparece com um biquíni rosa. Pronta para aproveitar seu primeiro banho de piscina desde que deu à luz ao seu herdeiro, ela deixou detalhes do físico impecável á mostra: “Vendo a cor da água depois de anos”, a atriz brincou na legenda da publicação.

O abdômen sequinho de Anna Livya roubou completamente a cena e os seguidores deixaram elogios para a mamãe de primeira viagem: “Maravilhosa! Nem parece que ganhou neném”, disparou uma admiradora. “Mãezona, viu?”, elogiou mais uma. “Maravilhosa”, uma terceira exaltou a transformação física. "Linda", disse outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anna Livya Padilha (@annalivya)

Vale lembrar que em 2020, antes da chegada de seu primeiro herdeiro, a atriz já havia tomado a decisão de passar por uma cirurgia de lipoaspiração para definir seu abdômen. Por isso, Anna, que fez sucesso durante sua participação na novela infantil ‘Chiquititas’ no SBT, marcou a clínica responsável pelo procedimento na publicação em que exibe o abdômen após a gestação.

Como foi o parto do filho de Anna Livya Padilha?

Nos comentários, alguns seguidores de Anna Livya Padilha pediram detalhes sobre o nascimento do bebê. Zulu chegou ao mundo após 28 horas de trabalho de parto: "Tive parto normal, como sempre quis e foi intenso. Zulu nasceu com 3,850 kg e 52 cm. Estamos aqui vivendo cada novo momento com ele”, a atriz contou ao anunciar a chegada do primogênito.