Anitta surge com look decotado em foto deslumbrante

Anitta capricha no 'carão' ao usar look decotado e sem alças em nova foto

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 18h36

A cantora Anitta elevou a temperatura das redes sociais nesta sexta-feira, 9, ao mostrar uma nova foto. A beldade compartilhou a imagem de um ensaio fotográfico com look ousado e arrancou suspiros dos fãs.

Na foto, a estrela surgiu fazendo 'carão' ao posar com um top preto decotado e com amarração estilosa na barriga. O modelito sem alças destacou o colo da morena e também deixou à mostra suas tatuagens no braço.

Nos comentários, os seguidores elogiaram a beleza dela. “Perfeita demais”, afirmou um fã. “Belíssima”, afirmou outro. “Que gata”, escreveu mais um.

Anitta coloca o bumbum para jogo em look ousado

Há poucos dias, Anitta esbanjou sensualidade. Ela surgiu com recortes estratégicos no jeans, incluindo transparências que deixaram o seu bumbum e as coxas à mostra. A peça é da grife Mugler e custa cerca de R$ 5 mil.

