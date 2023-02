Anitta coloca as pernas para jogo em foto com look curtinho

Magérrima, Anitta exibe suas pernas torneadas em foto com minissaia pink e recebe elogios dos fãs: 'Boneca'

A cantora Anitta agitou as redes sociais nesta quinta-feira, 9, ao compartilhar uma foto do seu look do dia e também a sua beleza natural. Desta vez, a musa apostou em uma blusa com a barriga à mostra e uma minissaia pink, com direito a sapato de sapato alto.

O modelito destacou o corpo magérrimo da artista, que está com a barriga sarada e as pernas torneadas. Na foto, ela caprichou na pose e ainda fez uma careta na hora do clique.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela e o look poderoso para o dia tranquilo em casa. “Boneca”, disse um seguidor. “Rainha do Brasil! Melhor do mundo”, afirmou outro. “Tão linda que parece até boleto pago”, brincou mais um. “Perfeita”, comentou outro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Anitta no Grammy Awards

No último final de semana, Anitta representou o Brasil no tapete vermelho do Grammy Awards. Ela foi indicada na categoria de Melhor Artista Revelação, mas não levou o troféu. Nas redes sociais, ela falou sobre o assunto.

"Estou passando aqui para agradecer todas as mensagens de carinho e de apoio de todo mundo, amigos, fãs, veículos. Todo mundo. Foi muito lindo, algumas pessoas depois me mandaram mensagem me consolando mas gente eu não estou triste viu? Eu to muito feliz, resultado mesmo é uma coisa que a gente não consegue prever e tá tudo bem, mas o mais incrível mesmo, era me ver lá, eu nem tava acreditando ,eu me olhava naquele lugar e pensava gente ‘eu to aqui com essas pessoas incríveis.'" continuou.

“Muita gente incrível que concorreu a artista revelação perdeu e depois fez uma carreira incrível… pode ser que represente algo. Muito obrigada pelo carinho e todas as mensagens lindas, eu me senti muito especial”, finalizou.