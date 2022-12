Anitta arrasa ao usar biquíni com transparência para renovar o bronzeado

Anitta exibe seu corpo sequinho ao aproveitar o dia de sol em sua casa com direito a biquíni ousado

A cantora Anitta aproveitou o domingo de sol para renovar o bronzeado na área externa de sua casa. A beldade apareceu só de biquíni amarelo estiloso e ousado ao dançar em um vídeo nos stories do Instagram.

A estrela escolheu um modelito fininho e com transparência no top para aproveitar o momento de relaxamento em família. Nas imagens, ela dançou e exibiu sua barriga sarada e as curvas impecáveis.

Neste final de semana, Anitta participou do lançamento do documentário Eu, de Ludmila Dayer, e abriu o coração ao revelar que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr, que pode desencadear os sintomas da esclerose múltipla.

“Quando chegaram os resultados eu estava com o mesmo vírus que a Ludmila, em fase inicial. Hoje em dia não existe coincidência. Por sorte, por destino, eu consegui nem chegar no estágio que a Ludmila chegou”, disse ela, segundo o site Marie Clarie. Anitta contou que fez o tratamento e conseguiu parar o vírus ainda no início.

Anitta festeja ao ser indicada ao Grammy Awards

A cantora Anitta concorre ao Grammy Awards na categoria de Artista Revelação. Pouco depois do anúncio, ela deixou um recado de agradecimento nas redes sociais. “Uau! Nunca na minha vida eu imaginei que este momento chegaria. Eu sou do Brazil, pessoal. Eu digo... uau! Estou sem palavras. Obrigada, obrigada, obrigada... Gratidão sempre. Ganhando ou perdendo, essa é a maior conquista que eu poderia imaginar. Muito amor por todos os outros indicados, fazendo história”, disse ela.

Ela disputa a premiação com Domi & JD Beck, Latto, Maneskin, Molly Tuttle, Muni Long, Omar Apollo, Samara Joy, Tobe Nwigwe e Wet Leg.