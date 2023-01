Angélica surge sem maquiagem em nova foto com o marido, Luciano Huck

Angélica exibe sua beleza natural ao ser fotografada durante um jantar com o marido, Luciano Huck, que surgiu barbudo

A apresentadora Angélica (49) está curtindo as férias em grande estilo com a família. Nesta sexta-feira, 13, o marido dela, o apresentador Luciano Huck (51), mostrou uma foto abraçado com a esposa e ostentou a beleza natural da amada.

Na foto, Angélica surgiu sem maquiagem e com o cabelo natural à mostra. Por sua vez, Huck surgiu com a barba branca. “Eu e ela. Ela e eu. Recarregando. Férias”, disse ele na legenda.

Nesta semana, a comunicadora mostrou fotos dos passeios com o marido e os três filhos, Joaquim (17), Benício (15) e Eva (10). A família foi visitar um deserto e se divertiu com a paisagem deslumbrante e os passeios de camelo. “Esse momento é tão especial, viver experiências novas ao lado das pessoas que eu mais amo no mundo… não tem nada que se compare!”, disse ela.

Angélica e Luciano Huck mostra foto inédita com os três filhos

Na véspera de Natal, Angélica e Luciano Huck compartilharam a foto tradicional de sua família reunida. Eles e os três filhos posaram juntos na casa da família enquanto celebravam o Natal juntos.

Angélica declarou: "Dia de celebração, de se reunir ao lado daqueles que amamos. Que seja um final de semana repleto de amor e alegria. Desejando desde já um feliz natal para todas as famílias do nosso Brasil!".

Por sua vez, Huck disse: "Feliz Natal!!! Que seja uma noite de paz & amor para celebrar e reunir a família. Que possamos aproveitar este natal para voltar a fortalecer o que nos une, respeitando nossas diferenças. Com todo nosso carinho. Familia Ksyvickis Huck".