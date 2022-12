Angélica surge deslumbrante com vestido branco florido e web elogia: ''Gata demais!''

Apresentadora Angélica arrasa na escolha da produção de look branco com estampa floral e coleciona elogios dos fãs

A apresentadora Angélica (49) recebeu muitos elogios dos seguidores nesta terça-feira, 20, ao exibir mais uma produção nas redes sociais!

A esposa de Luciano Huck (51) posou em uma sacada em meio à natureza mostrando o look. Nas imagens, publicadas em sua conta oficial do Instagram, a loira apostou no carão e apareceu sorridente com um lindo vestido longo branco com estampas de flores em azul.

"Sempre sorrindo", legendou Angélica na sequência de imagens.

Nos comentários da publicação, os seguidores enalteceram a beleza da famosa. "Divaaaa perfeita! Amei o look", disse uma. "É gata demais", falou outra. "Sorriso iluminado", destacou uma terceira. "Uauuuuuu, que maravilhosaaaa, deusaaaaa", elogiou mais uma.

Angélica completou mais um ano de vida no início do mês de dezembro. A apresentadora Angélica celebrou o novo ciclo em grande estilo com um festão no Rio de Janeiro, com a presença de famosos como Fátima Bernardes (60), Rômulo Estrela (38), Boninho (61) e Paolla Oliveira (40).

Confira o look de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Angélica recorda fotos do filho, Benício, quando criança

A apresentadora Angélica usou as redes sociais recentemente para relembrar a infância de um de seus filhos! No Instagram, a artista publicou uma sequência de registros antigos de seu filho do meio, Benício (15), fruto do casamento com o comandante do Domingão, Luciano Huck, com quem também tem Joaquim (17) e Eva (10).

Nas imagens, Benício esbanjou fofura ao aparecer sorridente e fazendo caras e bocas. “Gente, olha só isso… Estava revirando algumas fotinhas antigas. Olha o que eu achei! Meu #Beni bem pequetito! Babo demaaais!!!”, escreveu Angélica na legenda do post.

