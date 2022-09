Angélica esbanja beleza e elegância ao posar com look amarelo: "Linda demais"

Apresentadora Angélica exibiu sua beleza ao posar com um look amarelo elegante

Redação Publicado em 28/09/2022, às 09h07

Na última terça-feira, 28, a apresentadora Angélica (48) decidiu usar suas redes sociais para mostrar sua produção especial do dia. Com um look amarelo elegante, Angélica esbanjou poder e recebeu diversos elogios de seus seguidores.

Através de seu perfil no Instagram, Angélica compartilhou uma série de fotos mostrando sua produção especial para o dia.

A apresentadora apostou em uma combinação entre amarelo e marrom, com uma camisa com detalhes em babados e um calça skinny de couro, e, claro, arrasou na produção.

Nos comentários da publicação de Angélica, os seguidores da apresentadora aproveitaram para enaltecer a beleza da loira: "Musa perfeita", disse um. "Linda demais", ressaltou outro. "Que gataaa", escreveu o terceiro.

Veja o look usado por Angélica:

Angélica esbanja elegância ao posar com macacão azul estiloso

Recentemente, Angélica apostou em um macacão azul super estiloso para fazer algumas fotos espontâneas em meio a natureza e esbanjou toda a sua elegância nos registros. "Maravilhosa!", "Beleza pura!" e "Perfeita", foram só alguns dos elogios que a loira recebeu nos comentários do post em questão.

