Angélica esbanja beleza ao surgir com look discreto: "Não precisa de filtro"

A apresentadora Angélica chamou atenção dos seguidores ao surgir toda produzida nas redes sociais

Nesta quarta-feira, 7, a apresentadora Angélica arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao compartilhar algumas fotos deslumbrantes. Ela aproveitou a luz do entardecer no Rio de Janeiro para fazer algumas poses com o look escolhido para o dia de trabalho.

Em seu perfil oficial no Instagram, a artista, casada com o apresentador Luciano Huck, surgiu usando uma blusa azul, com um discreto decote. Além disso, ela apostou em uma maquiagem básica e deixou os fios soltos.

Na legenda da publicação, a loira confessou que não precisou usar filtro, já que a luz natural deixou as fotos incríveis. "A luz do entardecer no Rio de Janeiro faz com que a foto nem precise de filtro. Mais um dia de trabalho concluído com sucesso!", disse ela.

Os seguidores da apresentadora encheram a publicação de curtidas e elogios. "Lindíssima", disse uma seguidora. "A dona da beleza do Brasil", afirmou outra. "Maravilhosa", falou uma fã. "É perfeita", comentou mais uma. "Com a sua luz, não precisa de filtro", disparou uma admiradora.

Confira a produção de Angélica:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Angelica (@angelicaksy)

Fotos em família

A apresentadora Angélica usou as redes sociais para celebrar o Dia da Família! Em seu perfil no Instagram, a artista compartilhou uma sequência de registros com o comandante do Domingão, Luciano Huck, e os três herdeiros, Joaquim, de 18 anos, Benício, de 15, e da caçula, Eva, de 10 anos, e declarou todo seu amor.

"Hoje é o Dia Internacional da Família e eu não poderia deixar de celebrar! Minha família é o meu porto seguro, é onde eu encontro amor, apoio e companhia. Essas fotos que compartilho com vocês são só um pedacinho da minha história e de como a minha família é importante para mim. São momentos simples, mas que guardo com muito carinho no coração. Feliz Dia Internacional da Família!", escreveu ela ao legendar a postagem.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!