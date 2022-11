Angélica arrasa ao usar biquíni nas cores da seleção brasileira para torcer na Copa do Mundo

Angélica deixa sua boa forma à mostra ao aparecer de biquíni inspirado na Copa do Mundo de 2022

A apresentadora Angélica já está no clima para torcer pela seleção brasileira de futebol masculino na Copa do Mundo do Catar. Nesta quinta-feira, 24, o time brasileiro faz a sua estreia na competição de 2022 e a loira mostrou que se inspirou no evento para montar o seu look.

Angélica apareceu com biquíni e camisa verde ao aproveitar o dia para renovar o bronzeado ao ar livre. Nas fotos, ela deixou à mostra seu colo e a barriguinha sarada ao posar em um passeio de barco.

"Hoje é dia de vestirmos a camisa do nosso país com muito orgulho, depois de muito tempo. Vamos pra cima, Brasil!", disse ela na legenda.

Angélica mostra como foi a primeira comunhão da filha, Eva

Há poucos dias, a apresentadora Angélica abriu seu álbum de fotos para mostrar como foi a primeira comunhão da filha, Eva (10), fruto do casamento com Luciano Huck (51). Ela exibiu imagens do look da filha, que apareceu deslumbrante com um vestido branco, e também de momentos da cerimônia religiosa e posando com a herdeira.

“TBT de um dia especial! Dia de fé e gratidão! Primeira comunhão da nossa Eva Huck. Muito amor!”, disse ela na legenda. Veja as fotos aqui.