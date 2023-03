Andressa Urach surge com biquíni de fita adesiva e exibe suas tatuagens

Após nova cirurgia plástica, Andressa Urach exibe o corpão sarado ao usar apenas um biquíni feito de fita adesiva em sessão de bronzeamento

A modelo Andressa Urach agitou as redes sociais nesta semana ao mostrar o seu corpo sarado. Ela surgiu usando apenas um biquíni feito de fita adesiva durante uma sessão de bronzeamento artificial. Após o procedimento, ela ostentou o resultado em uma selfie na frente do espelho e sua boa forma roubou a cena.

Na imagem, Urach mostrou suas curvas impecáveis, a barriga sarada e também suas várias tatuagens espalhadas pelo corpo.

Vale lembrar que ela passou por uma nova cirurgia plástica há poucos dias. A modelo realizou uma lipoaspiração na papada, braços, costas, abdômen e pernas. Ela contou que optou pelo procedimento para elevar sua autoestima. “Fiquei muitos anos sem treinar, me alimentando mal. Acho que toda mulher que tem condições deve fazer para melhorar a autoestima”, contou.

Andressa Urach relembra surto psiquiátrico

Em entrevista no programa Fofocalizando, do SBT, a modelo Andressa Urach contou que teve um surto e pensou em dar o filho em sacrifício espiritual. "Ele (ex-marido) acabou me gravando para depois me mostrar, porque eu não ia acreditar. Eu estava tendo um surto falando de coisas espirituais. Falando que meu filho Leon era Isaque que eu iria dar para Deus. Só que não era um sacrifício de matar, era um sacrifício espiritual. Eu não consegui nem ouvir, porque foi muito impactante", disse ela.

Então, ela contou sobre quando foi internada. "Hoje entendo porque fiquei internada no hospital psiquiátrico... Eles viram que o que eu tenho mesmo é transtorno de bipolaridade. Nos estados de mania podem acontecer surtos e eu perdi a noção da realidade. Foi compulsória, eu fui à força. A polícia entrou na minha casa e me levaram para o hospital e lá eu não queria tomar as medicações, eu cuspi e me colocaram aquelas injeções, igual em filmes, à força... Meu ex-marido não entendeu muito bem o surto e achou melhor chamar a polícia naquele momento", contou.