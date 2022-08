Andressa Suita usa look todo jeans e arranca elogios dos fãs: ''Que mulher!''

Modelo Andressa Suita aposta em conjunto moderno todo jeans e jaqueta para apresentação de Gusttavo Lima no interior de São Paulo

Publicado em 08/08/2022

A modelo Andressa Suita (34) tem acompanhado o marido, Gusttavo Lima (32), nos shows. No domingo, 07, a morena também aproveitou outra apresentação do embaixador no interior de São Paulo, desta vez, na cidade de Marília.

Em seu feed no Instagram, a influenciadora digital compartilhou fotos exibindo o look escolhido para a noite. Nas imagens, a morena aparece fazendo carão usando calça, top e jaqueta jeans. Musa dos looks confortáveis, ela completou o visual estiloso com salto alto e cabelos presos.

Em um dos cliques, Andressa posou agarradinha com o maridão, pai de seus dois filhos, Gabriel (5) e Samuel (4).

Nos comentários, os seguidores babaram por Andressa. "Maravilhosaaaaa", "Perfeita!!!!!!!!", "Princesa", "Deusaaaaa", "Deus proteja vocês", "Linda, mami", "Que mulher, que casal", exaltaram.

No sábado, 06, Andressa curtiu o show do artista em Franca, em São Paulo. A esposa do sertanejo esbanjou estilo ao optar por um vestidinho preto bem moderno.

Confira as fotos de Andressa Suita de jeans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andressa Suita (@andressasuita)

Gusttavo Lima tem colar furtado por fã durante show

Gusttavo Lima passou por uma situação inusitada durante uma apresentação no estado do Piauí recentemente. O artista foi roubado na cara dura por um fã em show na cidade de Picos, no domingo, 31. O vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, ele aparece descendo do palco para interagir com o público, e tem sua corrente de prata arrancada do pescoço por uma fã. No momento, o cantor reagiu surpreso, arregalando os olhos. Na sequência, ele pediu: "Calma, calma! Que isso?". Os seguranças de Gusttavo não perceberam o roubo.

